Избиение Лисянским охранника на Донбассе: Денисова заявила о проведении служебной проверки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского из-за избиения им работника гостиничного комплекса "Монарх" на Донбассе. Также Лисянский отстранен. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В связи с сообщениями в СМИ об инциденте, который произошел 5 декабря 2020 года между моим представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск сообщаю следующее: в воскресенье утром Павел Лисянский лично проинформировал меня об указанном случае", - написала Денисова.
Денисова отметила, что она инициировала проведение служебной проверки.
"Сейчас мною принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которая будет продолжаться до 21 декабря 2020 года включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период", - отметила Денисова.
Она отметила, что по результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования.
Так, СМИ сообщили, что Лисянский избил охранника ресторана. Отмечается, что Лисянский в нетрезвом состоянии отказался покинуть ресторан в 22:00 в связи с карантинными ограничениями.
На видео, снятом очевидцем, видно, что после замечаний охранника представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей напал на мужчину, повалил на пол и бил его ногой.
Напомним, муж кандидата в депутаты от "Родного Дома" побил активистку партии "За Будущее".