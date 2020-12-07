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Побиття Лисянським охоронця на Донбасі: поліція відкрила провадження

Побиття Лисянським охоронця на Донбасі: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 10033 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Поліція відкрила провадження через побиття представником Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським охоронця в кафе у Святогірську на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

Так, інцидент трапився вчора, 6 грудня, близько 1:00 у Святогірську.

"До поліції звернулися працівники розважального закладу з повідомленням, що у них в кафе відбувається бійка", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час конфлікту постраждав охоронець. Для надання медичної допомоги 56-річного чоловіка доставили до травматологічного пункту.

"Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Наразі триває перевірка, з’ясовуються всі обставини інциденту", - зазначається в повідомленні.

Так, ЗМІ повідомили, що Лисянський побив охоронця кафе. Зазначається, що Лисянський в нетверезому стані відмовився покинути заклад о 22:00 у зв'язку з карантинними обмеженнями.

На відео, знятому очевидцем, видно, що після зауважень охоронця представник з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей напав на чоловіка, повалив на підлогу й бив його ногою.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що прийнято рішення про проведення службової перевірки щодо представника Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павла Лисянського через побиття ним працівника готельного комплексу "Монарх" на Донбасі.

Українські Національні Новини

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