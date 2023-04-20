По Запорожской области враг ударил 86 раз, над регионом уничтожили "стаю жестянок" - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские войска 86 раз обстреляли Запорожскую область за минувшие сутки, над регионом уничтожили "стаю жестянок", сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Еще один вечер блестящих отработок: запорожские защитники отправили на утилизацию "стаю жестянок". За сутки враг совершил 86 ударов по 13 населенным пунктам из различных видов вооружения. Зафиксировано 20 новых разрушений, но люди, к счастью, не пострадали", - сообщил Малашко.
Напомним
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 21 из 26 БпЛА типа “Шахед-136”, запущенных оккупантами.