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По Запорожской области враг ударил 86 раз, над регионом уничтожили "стаю жестянок" - ОВА

Киев • УНН

 • 718223 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские войска 86 раз обстреляли Запорожскую область за минувшие сутки, над регионом уничтожили "стаю жестянок", сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Еще один вечер блестящих отработок: запорожские защитники отправили на утилизацию "стаю жестянок". За сутки враг совершил 86 ударов по 13 населенным пунктам из различных видов вооружения. Зафиксировано 20 новых разрушений, но люди, к счастью, не пострадали", - сообщил Малашко.

Напомним

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 21 из 26 БпЛА типа “Шахед-136”, запущенных оккупантами.

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