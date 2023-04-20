По Запорізькій області ворог вдарив 86 разів, над регіоном знищили "зграю бляшанок" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російські війська 86 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, над регіоном знищили "зграю бляшанок", повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Ще один вечір блискучих відпрацювань: запорізькі захисники відправили на утилізацію "зграю бляшанок". За добу ворог здійснив 86 ударів по 13 населених пунктах з різних видів озброєння. Зафіксовано 20 нових руйнувань, але люди, на щастя, не постраждали", - повідомив Малашко.
Нагадаємо
Протягом минулої доби українські захисники знищили 21 з 26 БпЛА типу “Шахед-136”, запущених окупантами.