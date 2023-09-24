По всей Украине объявлена воздушная тревога, есть угроза ракет и дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов и ракет, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, передает УНН.
Детали
В Воздушных Силах предупредили о вероятности пусков крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Кроме того, военные заявили, что в центральных и восточных областях - также ракетная опасность.
Добавим
В Одесской области прозвучало по меньшей мере четыре взрыва, в регионе были зафиксированы ударные БПЛА типа Shahed. Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях и не засекать работу ПВО.
Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.