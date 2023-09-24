По всій Україні оголошена повітряна тривога, є загроза ракет і дронів

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У Повітряних Силах попередили про ймовірність пусків крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Крім того, військові заявили, що у центральних та східних областях - також ракетна небезпека.

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На Одещині пролунало щонайменше чотири вибухи, у регіоні було зафіксовано ударні БпЛА типу Shahed. Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях та не зінмати роботу ППО.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням.