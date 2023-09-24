По всій Україні оголошена повітряна тривога, є загроза ракет і дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. На всій території України оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів та ракет, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У Повітряних Силах попередили про ймовірність пусків крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Крім того, військові заявили, що у центральних та східних областях - також ракетна небезпека.
Додамо
На Одещині пролунало щонайменше чотири вибухи, у регіоні було зафіксовано ударні БпЛА типу Shahed. Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях та не зінмати роботу ППО.
Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням.