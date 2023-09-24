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29 березня, 17:57 • 239608 перегляди

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29 березня, 17:57 • 311550 перегляди

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По всій Україні оголошена повітряна тривога, є загроза ракет і дронів

По всій Україні оголошена повітряна тривога, є загроза ракет і дронів

Київ • УНН

 • 133262 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. На всій території України оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів та ракет, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає УНН.

Деталі

У Повітряних Силах попередили про ймовірність пусків крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. 

Крім того, військові заявили, що у центральних та східних областях - також ракетна небезпека.

Додамо

На Одещині пролунало щонайменше чотири вибухи, у регіоні було зафіксовано ударні БпЛА типу Shahed. Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях та не зінмати роботу ППО.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням.

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