По всей Украине раздаются сирены: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во всех областях раздается воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах, зафиксирован взлет МиГ-31К, передает УНН.
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"Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили в Воздушных силах.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 277 660 человек, 4687 танков и сотен единиц другой военной техники.