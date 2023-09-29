По всій Україні лунають сирени: зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К

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"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 277 660 осіб, 4687 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.