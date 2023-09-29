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29 березня, 17:57 • 192659 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 246414 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 215577 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 252292 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 222590 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 177392 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 175029 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155992 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 465504 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 174125 перегляди

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По всій Україні лунають сирени: зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У всіх областях лунає повітряна тривога. Як повідомили у Повітряних силах, зафіксовано зліт МіГ-31К, передає УНН.

Цитата

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 277 660 осіб, 4687 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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