По всій Україні лунають сирени: зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У всіх областях лунає повітряна тривога. Як повідомили у Повітряних силах, зафіксовано зліт МіГ-31К, передає УНН.
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"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у Повітряних силах.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 277 660 осіб, 4687 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.