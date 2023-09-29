Плюс 340 окупантів та 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 277 660 осіб, 4687 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 29.09.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 277 660 (+340) осіб,
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- танків ‒ 4687 (+8) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10) од.,
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- артилерійських систем – 6409(+34) од.,
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- РСЗВ – 794 (+1) од.,
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- засобів ППО ‒ 536 (+1) од.,
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- літаків – 315 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34) од.,
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- крилатих ракет ‒ 1529 (+0) од.,
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од.,
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- підводних човнів – 1 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 930 (+1).
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Доповнення
За добу відбулося 21 бойове зіткнення.