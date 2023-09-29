Плюс 340 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 277 660 человек, 4687 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 29.09.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 277 660 (+340) человек,
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- танков - 4687 (+8) ед.,
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- боевых бронированных машин - 8972 (+10) ед.,
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- артиллерийских систем – 6409(+34) ед.,
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- РСЗО – 794 (+1) ед.,
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- средств ПВО - 536 (+1) ед.,
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- самолетов – 315 (+0) ед.,
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- вертолетов – 316 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4991 (+34) ед.,
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- крылатых ракет - 1529 (+0) ед.,
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- кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
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- подводных лодок – 1 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8836 (+21) ед.,
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- специальной техники - 930 (+1).
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Дополнение
За сутки произошло 21 боестолкновение.