Плюс 340 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Киев • УНН

 • 273193 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 277 660 человек, 4687 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 29.09.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 277 660 (+340) человек,
  • танков - 4687 (+8) ед.,
  • боевых бронированных машин - 8972 (+10) ед.,
  • артиллерийских систем – 6409(+34) ед.,
  • РСЗО – 794 (+1) ед.,
  • средств ПВО - 536 (+1) ед.,
  • самолетов – 315 (+0) ед.,
  • вертолетов – 316 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4991 (+34) ед.,
  • крылатых ракет - 1529 (+0) ед.,
  • кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8836 (+21) ед.,
  • специальной техники - 930 (+1).

Дополнение

За сутки произошло 21 боестолкновение.

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