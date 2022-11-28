По всей Украине аварийные отключения света: дефицит электроэнергии вырос до 27%

Детали

"По состоянию на 10:00 28 ноября в результате стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили, причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий.

"Сейчас дефицит мощности составляет 27%. После устранения причин аварийных отключений, блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей", – добавили в Укрэнерго.

Напомним

27 ноября дефицит мощности в энергосистеме Украины составлял 20%.

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью ВВС сообщила, что, по данным социального исследования, более 90% украинцев готовы два-три года терпеть отсутствие света и тепла, если будут видеть перспективу членства в ЕС.