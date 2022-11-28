По всій Україні аварійні відключення світла: дефіцит електроенергії зріс до 27%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У всіх регіонах України ввели аварійні відключення світла. Станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності в енергосистемі становить 27%. Про це в Telegram повідомило Укренерго, передає УНН.
Деталі
"Станом на 10:00 28 листопада внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення по всій території України", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов
"Наразі дефіцит потужності складає 27%. Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів", – додали в Укренерго.
Нагадаємо
27 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України становив 20%.
Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС повідомила що, за даними соціального дослідження, понад 90% українців готові два-три роки терпіти відсутність світла й тепла, якщо бачитимуть перспективу членства України в ЄС.