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По всій Україні аварійні відключення світла: дефіцит електроенергії зріс до 27%

По всій Україні аварійні відключення світла: дефіцит електроенергії зріс до 27%

Київ • УНН

 • 1124245 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У всіх регіонах України ввели аварійні відключення світла. Станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності в енергосистемі становить 27%. Про це в Telegram повідомило Укренерго, передає УНН.

Деталі

"Станом на 10:00 28 листопада внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення по всій території України", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов

"Наразі дефіцит потужності складає 27%. Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів", – додали в Укренерго.

Нагадаємо

27 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України становив 20%.

Перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС повідомила що, за даними соціального дослідження, понад 90% українців готові два-три роки терпіти відсутність світла й тепла, якщо бачитимуть перспективу членства України в ЄС. 

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