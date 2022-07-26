По всей Франции введен режим повышенной готовности к засухе

Детали

Лишь несколько департаментов по всей стране освобождены от ограничений, в том числе район Парижа, как показывает правительственный сайт Propluvia, посвященный засухе.

Карта с цветовым кодированием указывает на то, что самые строгие меры, включая запрещение орошения сельскохозяйственных угодий, действуют на северо-западе в бассейне реки Луары, а также на юго-востоке вокруг Роны.

Районы на юго-западе вокруг рек Тарн и Лот также относятся к самой высокой "красной" категории, тогда как даже обычно зеленые Альпы страдают от сильной засушливости.

"У нас рекордное количество ведомств с ограничениями", - говорится в заявлении министерства окружающей среды, которое приводит AFP.

По данным национальной метеорологической службы, в этом году Франция пережила третью сухую весну за всю историю наблюдений после 2011 и 1976 годов, когда количество осадков было на 45 процентов ниже среднего уровня.

Две сильные волны тепла в мае и последний раз в июле, когда температура поднялась выше 40 градусов Цельсия, привели к дальнейшему снижению уровня воды, выжигая сельскохозяйственные угодья и леса.

Две огромные пожары близ Бордо на юго-западе Франции за последние две недели уничтожили более 20 000 гектаров сухого леса, и потребовалось около 2000 пожарных, чтобы взять их под контроль.

Местные власти как меры предосторожности ограничивают доступ ко многим лесным массивам, в том числе к национальному парку Каланки вдоль побережья Средиземного моря недалеко от Марселя, который популярен среди туристов.