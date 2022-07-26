По всій Франції запроваджено режим підвищеної готовності до посухи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Рекордні 90 із 96 регіонів материкової Франції стикнулися з обмеженнями на воду через посуху. Гарячя температура повітря і мала кількість опадів викликають нестачу води в багатьох районах, пише УНН.
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Лише кілька департаментів по всій країні звільнено від обмежень, у тому числі район Парижа, як показує урядовий веб-сайт Propluvia, присвячений посусі.
Карта з колірним кодуванням вказує на те, що найсуворіші заходи, включаючи заборону зрошення сільськогосподарських угідь, діють на північному заході в басейні річки Луари, а також на південному сході навколо Рони.
Райони на південному заході навколо річок Тарн і Лот також відносяться до найвищої "червоної" категорії, тоді як навіть зазвичай зелені Альпи страждають від сильної посушливості.
"У нас рекордна кількість відомств з обмеженнями", - йдеться в заяві міністерства навколишнього середовища, яку наводить AFP.
За даними національної метеорологічної служби, цього року Франція пережила третю найсухішу весну за всю історію спостережень після 2011 та 1976 років, коли кількість опадів була на 45 відсотків нижчою за середній рівень.
Дві сильні хвилі тепла у травні та останній раз у липні, коли температура піднялася вище 40 градусів за Цельсієм, призвели до подальшого зниження рівня води, випалюючи сільськогосподарські угіддя та ліси.
Дві величезні пожежі поблизу Бордо на південному заході Франції за останні два тижні знищили понад 20 000 гектарів сухого лісу, і знадобилося близько 2000 пожежників, щоб взяти їх під контроль.
Місцева влада як запобіжний засіб обмежує доступ до багатьох лісових масивів, у тому числі до національного парку Каланки вздовж узбережжя Середземного моря недалеко від Марселя, який популярний серед туристів.