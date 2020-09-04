По Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. По Украине объявили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 4 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, масштабные пожары вспыхнули 2 сентября в экосистемах в Харьковской и Луганской областях.