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Пожежі на Харківщині: відкритого вогню немає, ліквідовують осередки тління

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок у Дворічанському районі на Харківщині, де 2 вересня спалахнули пожежі в екосистемах, немає відкритого вогню, рятувальники проводять догашування окремих осередків тління. Загалом до ліквідації наслідків пожежі залучено 479 людей. Про е повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Пожежі на Харківщині: відкритого вогню немає, ліквідовують осередки тління

“Станом на 7 годину 4 вересня відкритого вогню немає, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тонни води).

Водночас, за інформацією Чугуївської міськради, станом на 7:00 4 вересня продовжується гасіння пожежі в лісовому масиві поблизу села Клугино-Башкирівка Харківської області, яка виникла 2 вересня. “Відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру”, — додається в повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, у зв’язку з пожежами на Харківщині комісія ТЕБ та НС області ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Нагадаємо, через пожежі в області 33 людини були змушені покинути свої будинки.

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