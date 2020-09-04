Пожары в Харьковской области: открытого огня нет, ликвидируют очаги тления
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро в Двуречанском районе Харьковской области, где 2 сентября вспыхнули пожары в экосистемах, нет открытого огня, спасатели проводят дотушивание отдельных очагов тления. Всего к ликвидации последствий пожара привлечены 479 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7 часов 4 сентября открытого огня нет, проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сбросы (254 тонны воды).
В то же время, по информации Чугуевского горсовета, по состоянию на 7:00 4 сентября продолжается тушение пожара в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка Харьковской области, возникшего 2 сентября. "Открытого огня не наблюдается, проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - добавляется в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в связи с пожарами в Харьковской области комиссия ТЭБ и ЧС области приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Напомним, из-за пожаров в области 33 человека были вынуждены покинуть свои дома.