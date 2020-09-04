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По Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. По Україні оголосили попередження про надзвичайну пожежну небезпеку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

По Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

"За даними Укргідрометцентру, 4 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської і Хмельницької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, масштабні пожежі спалахнули 2 вересня в екосистемах у Харківській і Луганській областях.

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