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Пожежі на Луганщині: досі гасять три осередки загорання

Київ • УНН

 • 20453 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. На сьогоднішній ранок у Луганській області, де 2 вересня спалахнули природні пожежі, досі гасять три осередки, відкритого вогню немає. Про це УНН повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Пожежі на Луганщині: досі гасять три осередки загорання

"Станом на 7 годину 4 вересня продовжується гасіння 3 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень в 2 районах області (Новоайдарський район с. Лобачеве, с. Лопаскине та Станично-Луганський район с. Болотене), які виникли 2 вересня. Відкритого вогню не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

Проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру, додали у відомстві.

До гасіння пожеж задіяно 404 осіб та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 осіб особового складу та 47 одиниць техніки, зокрема, з інших областей.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, що під час гасіння пожеж в екосистемах на Луганщині постраждало двоє військових, один із них перебуває у тяжкому стані. Згодом стало відомо, що під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий, якого вважали безвісти зниклим.

Через пожежі на Луганщині відкрито кримінальне провадження. У Міноборони підозрюють підпал.

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