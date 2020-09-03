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Через пожежі на Луганщині відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. За фактом пожеж на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганщини розпочато провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Через пожежі на Луганщині відкрито кримінальне провадження

“Розпочато провадження за фактом пожеж на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганщини. Луганською місцевою прокуратурою № 2 та Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та заподіяло майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 2 вересня 2020 року на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га. Внаслідок пожежі один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, двоє - отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

“Гасіння пожеж ускладнено розташуванням осередків займання у безпосередній близькості до лінії розмежування та мінуванням цих території. Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на території Луганської області сталося 9 пожеж, розповсюдження наймасштабнішої розпочалося із території Російської Федерації.

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