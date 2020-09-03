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Пожежі на Луганщині: наймасштабніший осередок загоряння поширився із території РФ – Мінреінтеграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. На території Луганської області сталося 9 пожеж, розповсюдження наймасштабнішої розпочалося із території Російської Федерації, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Пожежі на Луганщині: наймасштабніший осередок загоряння поширився із території РФ – Мінреінтеграції

"За останніми даними, на території області сталося 9 пожеж (Станично-Луганський, Новоайдарський, Сєвєродонецький, Попасняський райони) займання сухої трави, хвойної підстилки та хвойних лісів. У зв’язку з сильними поривами вітру відбулось розповсюдження на площу приблизно 251 га. Наймасштабніша пожежа, розповсюдження якої почалося з території Російської Федерації, та яка поширилась площею 225 га, сталася на території Станично-Луганського району та протягнулась від селища Болотене до смт. Станиця-Луганаська", - повідомили у міністерстві.

Зазначається також, що одна з локацій загоряння знаходилась у безпосередній близькості до КПВВ "Станиця Луганська" - у районі 700 метрів. Загоряння тут також локалізовано, КПВВ продовжує працювати у штатному режимі.

Як повідомляв УНН, під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовослужбовець, якого вважали безвісти зниклим.

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