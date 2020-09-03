Пожары в Луганской области: самый масштабный очаг возгорания распространился с территории РФ - Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. На территории Луганской области произошло 9 пожаров, распространение самого масштабного началось с территории Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"По последним данным, на территории области произошло 9 пожаров (Станично-Луганский, Новоайдарский, Северодонецкий, Попасняский районы) возгорание сухой травы, хвойной подстилки и хвойных лесов. В связи с сильными порывами ветра произошло распространение на площадь примерно 251 га. Самый масштабный пожар, распространение которого началось с территории Российской Федерации, и который распространился площадью 225 га, произошел на территории Станично-Луганского района и протянувшийся от поселка Болотенное до пгт. Станица-Луганаская", - сообщили в министерстве.
Отмечается также, что одна из локаций возгорания находилась в непосредственной близости к КПВВ "Станица Луганская" - в районе 700 метров. Возгорание здесь также локализовано, КПВВ продолжает работать в штатном режиме.
Как сообщал УНН, во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военнослужащий, которого считали без вести пропавшим.