Из-за пожаров в Луганской области открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. По факту пожаров на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области начато производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Начато производство по факту пожаров на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области. Луганской местной прокуратурой № 2 и Новоайдарским отделом Северодонецкого местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинившее имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 2 сентября 2020 года на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области возникли серии пожаров в природной среде, охватившие общую площадь более 2000 га. В результате пожара один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, двое - получили ожоги различной степени тяжести, а также уничтожено и повреждено жилые дома и хозяйственные постройки.
"Тушение пожаров осложнено расположением очагов возгорания в непосредственной близости от линии разграничения и минированием этих территории. Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовных преступлений", - указано в сообщении.
Напомним, на территории Луганской области произошло 9 пожаров, распространение самого масштабного началось с территории Российской Федерации.