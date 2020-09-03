Пожежі на Луганщині: у Міноборони підозрюють підпал
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Міністерстві оборони України підозрюють, що масштабні пожежі на Луганщині розпочалися через підпал. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Вже другу добу поспіль на Луганщині тривають масштабні степові та лісові пожежі. Перші осередки загоряння було зафіксовано на рубежі Щастя-Лобачево-Лопаскіне-Трьохізбенка. Характер виникнення епіцентрів горіння та їх розповсюдження свідчить про навмисний підпал, адже вогонь з’явився відразу в кількох місцях одночасно”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що завдання Об’єднаних сил — мінімізувати втрати від вогню та не допустити знищення майна місцевого населення.
Так, оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки та залучено необхідну кількість особового складу і техніки. Боротьба із вогняною стихією триває. Збройні Сили України разом з представниками ДСНС та іншими підрозділами Об’єднаних сил відрізають шляхі поширення вогню на населені пункти.
До ліквідації пожеж на Луганщині залучено майже 600 осіб особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України, ДСНС України та інших складових сил оборони Об’єднаних Сил.
У районі між Станицею Луганською та Болотенним пожежу в майже 10 гектарів локалізовано. Загрози розповсюдження у напрямку населеного пункту Станиця Луганська немає, вказали у Міноборони.
Як вказано, продовжується локалізація пожежі в районі населених пунктів Лобачеве та Лопаскіно. Там площа загорання становить 950 гектарів.
Нагадаємо, під час гасіння пожеж в екосистемах на Луганщині постраждало двоє військових, один із них перебуває у тяжкому стані.
Як раніше повідомлялося в УНН, урядова команда через пожежі вилетіла на Луганщину та Харківщину.