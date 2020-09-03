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Пожары в Луганской области: в Минобороны подозревают поджог

Киев • УНН

 • 14289 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Министерстве обороны Украины подозревают, что масштабные пожары в Луганской области начались из-за поджога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Пожары в Луганской области: в Минобороны подозревают поджог

"Уже вторые сутки в Луганской области продолжаются масштабные степные и лесные пожары. Первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье-Лобачево-Лопаскино-Трехизбенка. Характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задача Объединенных сил - минимизировать потери от огня и не допустить уничтожение имущества местного населения.

Так, объявлен высший уровень пожарной опасности и привлечено необходимое количество личного состава и техники. Борьба с огненной стихией продолжается. Вооруженные Силы Украины вместе с представителями ГСЧС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня на населенные пункты.

К ликвидации пожаров в Луганской области привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных Сил Украины, ГСЧС Украины и других составляющих сил обороны Объединенных Сил.

В районе между станицей Луганской и Болотенним пожар в почти 10 гектаров локализован. Угрозы распространения в направлении населенного пункта Станица Луганская нет, указали в Минобороны.

Как указано, продолжается локализация пожара в районе населенных пунктов Лобачево и Лопаскино. Там площадь возгорания составляет 950 гектаров.

Напомним, во время тушения пожаров в экосистемах в Луганской области пострадали двое военных, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщалось в УНН, правительственная команда из-за пожаров вылетела в Луганскую и Харьковскую области.

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