Пожары в Луганской области: до сих пор тушат три очага возгорания
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На сегодняшнее утро в Луганской области, где 2 сентября вспыхнули природные пожары, до сих пор тушат три очага, открытого огня нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 4 сентября продолжается тушение 3 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений в 2 районах области (Новоайдарский район с. Лобачево, с. Лопаскино и Станично-Луганский район с. Болотенное), которые возникли 2 сентября. Открытого огня не наблюдается", - говорится в сообщении.
Проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра, добавили в ведомстве.
К тушению пожаров задействовано 404 человек и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники, в частности, из других областей.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что во время тушения пожаров в экосистемах в Луганской области пострадали двое военных, один из них находится в тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что во время ликвидации пожара в Луганской области погиб военный, которого считали без вести пропавшим.
Из-за пожаров в Луганской области открыто уголовное производство. В Минобороны подозревают поджог.