По Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 1 - 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Киевская область 1-5 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 1-3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность ", - сообщили в ГСЧС.



Кроме того, украинцев предупредили об ухудшения погодных условий .



Как сообщал УНН, в течение ночи обесточены более 50 населенных пункта в 3 областях .