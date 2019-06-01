По Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. По Украине до 3 июня ожидается высокий уровень пожарной опасности, в том числе и в Киевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 1 - 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Киевская область 1-5 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 1-3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность ", - сообщили в ГСЧС.
Кроме того, украинцев предупредили об ухудшения погодных условий .
Как сообщал УНН, в течение ночи обесточены более 50 населенных пункта в 3 областях .