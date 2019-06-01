Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 1 червня у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - повідомили у ДСНС.
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Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні мінлива хмарність. У центральних, більшості північних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях та на Прикарпатті, місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.