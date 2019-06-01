Протягом ночі знеструмлено понад 50 населених пункти у 3 областях - ДСНС

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КИЇВ. 1 червня. УНН. В ніч з 31 травня на 1 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 53 населених пункти у 3 областях, інформує УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“В ніч з 31 травня на 1 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 53 населених пункти у 3 областях: Сумська — 30 н.п., Черкаська — 20 н.п. та Кіровоградська — 3 н.п.”, — вказано у повідомленні відомства.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНН, на Івано-Франківщині підтоплені будинки внаслідок підняття рівня води у річках.

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