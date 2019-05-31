На Івано-Франківщині підтоплені будинки внаслідок підняття рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У четвер о 20:27 до ДСНС надійшла інформація що внаслідок підняття рівнів води в місцевих потічках у 7 населених пунктах Тлумацького р-ну підтоплено 46 приватних житлових будинків, 84 дворогосподарства та 65 присадибних ділянок. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Евакуйовано 1 особу. Від ДСНС залучено 4 од. техніки, 2 мотопомпи, 15 людей особового складу.
Нагадаємо, внаслідок продовження підвищення рівнів води на водоймах заходу України через зливи можливі підтоплення. У Карпатах зберігається загроза утворення селевих потокiв.