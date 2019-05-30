Рятувальники видали попередження про підтоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Внаслідок продовження підвищення рівнів води на водоймах заходу України через зливи можливі підтоплення. У Карпатах зберігається загроза утворення селевих потокiв. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очікуваними дощами та зливами 30-31 травня очікується (продовжується) підйом рiвнiв води над рiвнями на річках", - вказано у повідомленні.
Так, підйом рiвнiв води очікується на річках:
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- Закарпаття на 0,3-1,0 м, (у нижній течiї річки Боржава на 0,2-0,5 м, що зумовить ускладнення гідрологічної ситуації);
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- 30-31 травня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується продовження поступового підйому рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рівнями 29 травня на 8 годину. Подальше затоплення заплавних територій та сільськогосподарських угідь на великих площах;
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- басейнiв Прута та Сiрету на 0,3-1,0 м, без загрози негативних наслідків;
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- на рiчках басейну Прип’яті на 0,1-0,5 м, зберігається можливість подальшого затоплення заплав, с/г угідь; у Любешiвському р-ні Волинської області - початкового затоплення господарських споруд у низці сільських населених пунктів.
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"При сильних зливах у Карпатському регіоні можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. В Карпатах зберігається загроза утворення локальних селевих потокiв", - додали у ДСНС.
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