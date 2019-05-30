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Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через негоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов у четвер, 30 травня, з грозами, градом, сильним вітром. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 30 травня у західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Черкаській, Кіровоградській, Київській та Одеській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у відомстві.

У Києві протягом 30 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перші дні літа.

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