Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов у четвер, 30 травня, з грозами, градом, сильним вітром. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 30 травня у західних, північних, Вінницькій, вдень місцями і в Черкаській, Кіровоградській, Київській та Одеській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали у відомстві.
У Києві протягом 30 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перші дні літа.