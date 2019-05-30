Украинцев предупредили о "желтем" уровне опасности из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий в четверг, 30 мая, с грозами, градом, сильным ветром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 30 мая в западных, северных, Винницкой, днем местами и в Черкасской, Кировоградской, Киевской и Одесской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - указали в ведомстве.
В Киеве в течение 30 мая грозовые (I уровень опасности, желтый).
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первые дни лета.