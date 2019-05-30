Спасатели выдали предупреждение о подтоплении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Вследствие продолжения повышения уровней воды на водоемах запада Украины из-за ливней возможны подтопления. В Карпатах сохраняется угроза образования селевых потоков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми дождями и ливнями 30-31 мая ожидается (продолжается) подъем уровней воды над уровнями на реках", - указано в сообщении.
Так, подъем уровней воды ожидается на реках:
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- Закарпатья на 0,3-1,0 м, (в нижней течения реки Боржава на 0,2-0,5 м, что приведет к осложнению гидрологической ситуации);
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- 30-31 мая на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями 29 мая на 8:00. Последующее затопление пойменных территорий и сельскохозяйственных угодий на больших площадях;
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- бассейнов Прута и Сирет на 0,3-1,0 м, без угрозы негативных последствий;
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- на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м, сохраняется возможность дальнейшего затопления пойм, с/х угодий; в Любешевском р-не Волынской области - начального затопления хозяйственных сооружений в ряде сельских населенных пунктов.
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"При сильных ливнях в Карпатском регионе возможно формирование значительного местного и склонного стока. В Карпатах сохраняется угроза образования локальных селевых потоков", - добавили в ГСЧС.
Напомним, украинцев предупредили о "желтем" уровне опасности из-за непогоды.