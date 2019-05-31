В Ивано-Франковской области подтоплены дома в результате поднятия уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В четверг в 20:27 в ГСЧС поступила информация что в результате поднятия уровня воды в местных ручьях в 7 населенных пунктах Тлумацкого района подтоплено 46 частных жилых домов, 84 домохозяйства и 65 приусадебных участков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Эвакуированы 1 человек. От ГССС привлечено 4 ед. техники, 2 мотопомпы, 15 человек личного состава.
Напомним, в результате продолжения повышения уровней воды на водоемах мероприятия Украины из-за ливней возможны подтопления. В Карпатах сохраняется угроза образования селевых потоков.