В Ивано-Франковской области подтоплены дома в результате поднятия уровня воды в реках

КИЕВ. 31 мая. УНН. В четверг в 20:27 в ГСЧС поступила информация что в результате поднятия уровня воды в местных ручьях в 7 населенных пунктах Тлумацкого района подтоплено 46 частных жилых домов, 84 домохозяйства и 65 приусадебных участков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.