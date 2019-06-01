В течение ночи обесточены более 50 населенных пункта в 3 областях - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В ночь с 31 мая на 1 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в 3 областях, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В ночь с 31 мая на 1 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 53 населенных пункта в 3 областях Сумская — 30 н.п., Черкасская — 20 н.п. и Кировоградская — 3 н.п.”, — указано в сообщении ведомства.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНН, на Ивано-Франковщине подтоплены дома в результате поднятия уровня воды в реках.