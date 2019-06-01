Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"По данным УкрГидрометцентра, 1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ГСЧС.



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Как сообщал УНН, сегодня в Украине переменная облачность. В центральных, большинстве северных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях и на Прикарпатье, местами кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.