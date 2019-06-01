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По Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. По Україні до 3 червня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки, зокрема і на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС. 

"За даними УкрГідрометцентру, 1 - 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Київська область: 1-5 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву 1-3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека", - повідомили у ДСНС. 

Крім того, українців попередили про погіршення погодних умов

Як повідомляв УНН, Протягом ночі знеструмлено понад 50 населених пункти у 3 областях

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