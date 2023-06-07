По Украине масштабная воздушная тревога

Детали

Согласно карте тревог, сирена прозвучала по всем областям.

В частности, воздушная тревога объявлена и в Киеве.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг по Украине нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, все ракеты были уничтожены. Также враг нанес 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.