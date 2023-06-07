По Украине масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По Украине сегодня утром распространилась воздушная тревога, передает УНН.
Детали
Согласно карте тревог, сирена прозвучала по всем областям.
В частности, воздушная тревога объявлена и в Киеве.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг по Украине нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, все ракеты были уничтожены. Также враг нанес 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.