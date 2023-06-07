По Україні масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. По Україні сьогодні вранці поширилася повітряна тривога, передає УНН.
Деталі
Згідно з мапою тривог, сирена прозвучала по всіх областях.
Зокрема, повітряну тривогу оголошено і в Києві.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог по Україні завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, усі ракети було знищено. Також ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.