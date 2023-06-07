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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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11:31 • 9342 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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По Україні масштабна повітряна тривога

Київ • УНН

 • 440253 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. По Україні сьогодні вранці поширилася повітряна тривога, передає УНН.

По Україні масштабна повітряна тривога

Деталі

Згідно з мапою тривог, сирена прозвучала по всіх областях.

Зокрема, повітряну тривогу оголошено і в Києві.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог по Україні завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, усі ракети було знищено. Також ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Українські Національні Новини

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