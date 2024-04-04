По результатам международного аудита "Укрнафты" чистая прибыль компании составила более 20 млрд гривен

После аудита "Укрнафты" международной компанией Grant Thornton было определено, что по результатам 2023 года чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн, пишет УНН.

Международная компания Grant Thornton завершила независимый аудит ПАО "Укрнафта", подтвердив, что чистая прибыль за 2023 год составляет 23,6 млрд грн. Дивиденды за этот период превысили кумулятивный результат последних десяти лет вдвое.

"Не устаю благодарить каждого и каждой, кто работает в компании, и еще раз подчеркну, что государственное управление может и должно быть эффективным", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Напомним

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти, что на 3% больше, чем в 2022 году, и 1,0974 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем в предыдущем году.