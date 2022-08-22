По Одесской области утром враг нанес ракетный удар из Су-35 со стороны Черного моря - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одесской области. Ракета типа Х-59 была выпущена из самолета Су-35 с направления Черного моря. Травмированных нет, указывает ОК "Юг", пишет УНН.
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"На Одесской области утром враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры региона. Ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35, с направления Черного моря. Пострадавших нет. Обстоятельства уточняются", - отметил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram.
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