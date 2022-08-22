Харків уночі зазнав два ракетних удари з рф

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"Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. Так, вчора близько 21:00 з РСЗВ був обстріляний Київський район Харкова, пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 35-річний чоловік. Крім того, близько 3:00 ночі з міста бєлгород ворог завдав 2 ракетних ударів по Київському району. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо без втрат", - повідомив Синєгубов у Telegram.

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Протягом минулої доби, зі слів голови ОВА, російські окупанти обстрілювали населені пункти Лозівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області:



У Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги.



У смт Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка.



"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог використовує проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки. Росіяни намагалися йти в наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, але під вогнем наших захисників відступили з втратами", - зазначив голова ОВА.

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Миколаїв уночі також зазнав ворожих ударів.