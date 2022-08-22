Харьков ночью подвергся двум ракетным ударам из рф

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"Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковской области. Так, вчера около 21:00 из РСЗО был обстрелян Киевский район Харькова, повреждены частные дома. Ранение получил 35-летний мужчина. Кроме того, около 3:00 ночи из города белгород враг нанес 2 ракетных удара по Киевскому району. Поврежден инфраструктурный объект. Предварительно без потерь", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Лозовского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области:



В Лозовском районе из-за обстрелов горела трава и лесополосы.



В пгт Золочев Богодуховского района ранения получила 83-летняя женщина.



“На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг использует против наших защитников ствольную и реактивную артиллерию, танки. Россияне пытались идти в наступление в направлениях Довгенькое – Дубравное, Бражковка – Новая Дмитровка, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Николаев ночью также подвергся вражеским ударам.