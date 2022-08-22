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Харьков ночью подвергся двум ракетным ударам из рф

Киев • УНН

 • 196269 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Российские оккупанты ночью выпустили по Харькову две ракеты из белгорода, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Харьков ночью подвергся двум ракетным ударам из рф

Цитата

"Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковской области. Так, вчера около 21:00 из РСЗО был обстрелян Киевский район Харькова, повреждены частные дома. Ранение получил 35-летний мужчина. Кроме того, около 3:00 ночи из города белгород враг нанес 2 ракетных удара по Киевскому району. Поврежден инфраструктурный объект. Предварительно без потерь", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Лозовского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области:

  • В Лозовском районе из-за обстрелов горела трава и лесополосы.
  • В пгт Золочев Богодуховского района ранения получила 83-летняя женщина.

“На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг использует против наших защитников ствольную и реактивную артиллерию, танки. Россияне пытались идти в наступление в направлениях Довгенькое – Дубравное, Бражковка – Новая Дмитровка, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Николаев ночью также подвергся вражеским ударам.

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