Харьков ночью подвергся двум ракетным ударам из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Российские оккупанты ночью выпустили по Харькову две ракеты из белгорода, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковской области. Так, вчера около 21:00 из РСЗО был обстрелян Киевский район Харькова, повреждены частные дома. Ранение получил 35-летний мужчина. Кроме того, около 3:00 ночи из города белгород враг нанес 2 ракетных удара по Киевскому району. Поврежден инфраструктурный объект. Предварительно без потерь", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, российские оккупанты обстреливали населенные пункты Лозовского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области:
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- В Лозовском районе из-за обстрелов горела трава и лесополосы.
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- В пгт Золочев Богодуховского района ранения получила 83-летняя женщина.
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“На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг использует против наших защитников ствольную и реактивную артиллерию, танки. Россияне пытались идти в наступление в направлениях Довгенькое – Дубравное, Бражковка – Новая Дмитровка, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Николаев ночью также подвергся вражеским ударам.