Ворог уночі знову вдарив по Миколаєву, є влучання - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російські окупанти у ніч на понеділок знову вдарили по Миколаєву, є влучання, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вночі, 22 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає", - повідомив Кім у Telegram.
Деталі
По районах, за даними голови ОВА, ситуація наступна:
Миколаївський район:
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- Вдень, 21 серпня, о 13:00 відбувся ворожий обстріл околиці села Костянтинівка Первомайської громади. Попадання були по відкритих територіях. Постраждалих та руйнуваннь немає.
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Баштанський район:
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- Ввечері, 21 серпня, о 18:20 ворог обстріляв місто Баштанка та влучив в приватний сектор. У результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення.
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- Вчора, 21 серпня, протягом дня були обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Орієнтовно о 09:00, 13:00 та 21:00 були обстріли с. Широке. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.
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- Вчора, 21 серпня, протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.
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- Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
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Доповнення
Харків уночі також зазнав обстрілів.