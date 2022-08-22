Ворог уночі знову вдарив по Миколаєву, є влучання - Кім

Цитата

"Вночі, 22 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає", - повідомив Кім у Telegram.

Деталі

По районах, за даними голови ОВА, ситуація наступна:

Миколаївський район:



Вдень, 21 серпня, о 13:00 відбувся ворожий обстріл околиці села Костянтинівка Первомайської громади. Попадання були по відкритих територіях. Постраждалих та руйнуваннь немає.



Баштанський район:



Ввечері, 21 серпня, о 18:20 ворог обстріляв місто Баштанка та влучив в приватний сектор. У результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення.



Вчора, 21 серпня, протягом дня були обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Орієнтовно о 09:00, 13:00 та 21:00 були обстріли с. Широке. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.



Вчора, 21 серпня, протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.



Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.



Доповнення

Харків уночі також зазнав обстрілів.