Ворог уночі знову вдарив по Миколаєву, є влучання - Кім

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61535 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69388 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81422 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86855 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97402 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150584 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70864 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151064 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109771 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69426 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
46%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20519 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22108 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23398 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12413 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13325 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61537 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150586 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174697 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151065 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262378 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96348 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98963 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43534 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46921 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61523 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Ворог уночі знову вдарив по Миколаєву, є влучання - Кім

Київ • УНН

 • 608885 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російські окупанти у ніч на понеділок знову вдарили по Миколаєву, є влучання, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Ворог уночі знову вдарив по Миколаєву, є влучання - Кім

Цитата

"Вночі, 22 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає", - повідомив Кім у Telegram.

Деталі

По районах, за даними голови ОВА, ситуація наступна:

Миколаївський район:

  • Вдень, 21 серпня, о 13:00 відбувся ворожий обстріл околиці села Костянтинівка Первомайської громади. Попадання були по відкритих територіях. Постраждалих та руйнуваннь немає.

Баштанський район:

  • Ввечері, 21 серпня, о 18:20 ворог обстріляв місто Баштанка та влучив в приватний сектор. У результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення.
  • Вчора, 21 серпня, протягом дня були обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Орієнтовно о 09:00, 13:00 та 21:00 були обстріли с. Широке. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.
  • Вчора, 21 серпня, протягом доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.
  • Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Доповнення

Харків уночі також зазнав обстрілів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29