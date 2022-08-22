Враг ночью снова ударил по Николаеву, есть попадания - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Российские оккупанты в ночь на понедельник снова ударили по Николаеву, есть попадания, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Ночью, 22 августа, ориентировочно в 03:00 Николаев снова подвергся обстрелам. В результате чего произошло возгорание кафе, также на данный момент известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно, пострадавших нет", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
По районам, по данным главы ОВА, ситуация следующая:
Николаевский район:
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- Днем, 21 августа, в 13:00 произошел вражеский обстрел окрестности села Константиновка Первомайской громады. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.
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Баштанский район:
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- Вечером, 21 августа, в 18:20 враг обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор. В результате чего загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. После пожара здание не подлежит восстановлению. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил легкое ранение.
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- Вчера, 21 августа, в течение дня были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории Широковской громады. Ориентировочно в 09:00, 13:00 и 21:00 были обстрелы с. Широкое. Попадания были по уже разрушенному ЦНАПу и жилых домах. Пострадавших нет.
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- Вчера, 21 августа, в течение суток были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших нет.
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- Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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Дополнение
Харьков ночью также подвергся обстрелам.