Окупанти вдруге накрили ракетними ударами Київський район Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про ракетний обстріл міста. Окупанти знову відкрили вогонь у Київському районі Харкова. Про це інформує УНН.
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Окупанти знову завдали ракетного удару по Київському району Харкова.
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“Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 02:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю“, – пише міський голова.
Як зазначив Терехов, була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо
Ввечері, 21 серпня, окупанти ракетами обстріляли Київський район Харкова.