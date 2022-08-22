Окупанти вдруге накрили ракетними ударами Київський район Харкова

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Окупанти знову завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

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“Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 02:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю“, – пише міський голова.

Як зазначив Терехов, була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо

Ввечері, 21 серпня, окупанти ракетами обстріляли Київський район Харкова.