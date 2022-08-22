Оккупанты во второй раз накрыли ракетными ударами Киевский район Харькова

Детали

Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

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“Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 02:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание“, – пишет городской голова.

Как отметил Терехов, был небольшой пожар, информации о пострадавших нет.

Напомним

Вечером, 21 августа, оккупанты ракетами обстреляли Киевский район Харькова.