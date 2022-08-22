Оккупанты во второй раз накрыли ракетными ударами Киевский район Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетных обстрелах города. Оккупанты снова открыли огонь в Киевском районе Харькова. Об этом информирует УНН.
Детали
Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.
Цитата
“Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 02:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание“, – пишет городской голова.
Как отметил Терехов, был небольшой пожар, информации о пострадавших нет.
Напомним
Вечером, 21 августа, оккупанты ракетами обстреляли Киевский район Харькова.