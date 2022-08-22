По Одещині вранці ворог завдав ракетний удар з Су-35 з боку Чорного моря - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Вранці російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одещини. Ракета типу Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Травмованих немає, вказує ОК "Південь", пише УНН.
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"На Одещині ранком ворог наніс ракетний удар по одному з об'єктів інфраструктури регіону. Ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Постраждалих немає. Обставини уточнюються", - зазначив речник ОК "Південь" Владислав Назаров у Telegram.
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