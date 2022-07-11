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По Одесской области выпустили семь ракет Х-31 с применением авиации - ОК "Юг"

По Одесской области выпустили семь ракет Х-31 с применением авиации - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 150079 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. По Одесской области сегодня российские оккупанты выпустили семь ракет Х-31 с применением авиации, в частности, Су-30, говорится в официальном сообщении ОК "Юг", пишет УНН.

Детали

"По Одесской области враг нанес 2 ракетных удара с применением авиации", - указали в командовании в Facebook.

Враг продолжает атаковать прибрежную полосу, производственную и критическую инфраструктуру региона. 

"4 ракеты Х-31 были выпущены из Су-30. Зафиксировано попадание ракеты в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных поселков", - сообщили в ОК "Юг".

Ударной волной, как указано, повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили. Пожара не возникало. Пострадавших нет. На месте происшествия по разбору завалов работают спасатели. "Также есть попадание в объект портовой инфраструктуры", - отметили в командовании.

"Еще 3 ракеты Х-31 были направлены по сельскохозяйственным угодьям региона. Пожара не возникало. Пострадавших нет", - добавили в ОК "Юг".

Дополнение

По обновленным данным, российские оккупанты выпустили по Одесской области семь ракет – одна из них попала в частный дом. 

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